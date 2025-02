Medarbejderkommunikationssoftware - Mest populære apps - Sverige

ChangeEngine

Opløfter People-ledere til at levere de medarbejderøjeblikke, der betyder mest. Udfordringen, som ledere står over for, er, at designprocessen for medarbejderoplevelser foregår på tværs af distribuerede teams, forskellige HR-systemer og i mange tilfælde regneark og powerpoints. Når først folks programmer er lanceret, er der en første summen, så bliver de fejet ind under tæppet om tres dage, og det er på vej til det næste brændende behov. Det er ekstremt manuelt og tidskrævende at skabe og udføre klassens bedste personaleprogrammer for at behandle medarbejdere som interne kunder – de omfatter mange bevægelige dele såsom mål, branding, indhold, kommunikation, tidslinje, belønninger og ROI. På den hybride arbejdsplads er der ingen effektiv måde at håndtere dette på. Vi er her for at ændre det – vores mål er at løfte rollen som menneskeledere overalt og hjælpe dem med at opretholde deres personaleprogramudnyttelse over tid. Vi giver dem mulighed for at fremvise virkningen af ​​folk-organisationen for deres lederteam og bestyrelse, mens vi hjælper dem med at få executive buy-in og låse op for mere budget internt til at eksperimentere og køre innovative menneskeprogrammer.