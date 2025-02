Employee Advocacy Software - Mest populære apps - Sint Maarten

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli er en prisvindende fortaler for markedsføring og salg af SaaS-platformen. Gennem en smuk og brugervenlig grænseflade hjælper SoAmpli virksomheder med at gøre deres salgsteam til sociale salgsstjerner, der øger salget og styrker brands. SoAmpli-platformen letter oprettelsen af ​​et centraliseret rum for chefer for marketing og sociale medier til hurtigt at distribuere fuldt godkendt, 100 % on-brand-indhold til deres salgsteam og medarbejdere, hvilket gør det ekstremt nemt for brugerne at poste - eller planlægge i advance - virksomhedsindhold på deres personlige sociale medieprofiler. Brugere kan vedhæfte en række sociale mediekonti til deres SoAmpli-profil, herunder Twitter, Facebook, LinkedIn og Instagram. Alle links forkortes automatisk, hvilket gør det muligt at følge deres rejse gennem nettet og bringe information tilbage om klik-throughs, antal delinger og overordnet rækkevidde. Virksomheder kan derefter indsamle unik indsigt med SoAmplis realtidsstatistikker og dashboards, der kan downloades, for at hjælpe med at måle succes og fremvise socialt indholds ROI. Inden for 30 dage kan SoAmpli generere 30 % mere relevant prospektering for virksomheder, booste og fremvise ROI af deres digitale indhold, samtidig med at hun får unik indsigt og får adgang til nye, uudnyttede veje til markedet på sociale medier. Samtidig hjælper SoAmpli med at bygge bro over den meget dyre kløft mellem marketing- og salgsdisciplinerne og forsyner effektivt salgsteamet med indholds-ammunition – skabt af marketing – for at lukke flere aftaler og skabe stærkere relationer på sociale medier.