Employee Advocacy Software - Mest populære apps - Amerikansk Samoa

Virksomheder udnytter medarbejdernes advocacy-software til at give deres personale mulighed for at formidle godkendt mærkevareindhold og information gennem deres individuelle sociale medieplatforme. Disse softwareværktøjer letter oprettelsen af ​​indholdsbiblioteker, hvilket sikrer, at medarbejderne ubesværet kan dele brandede materialer via mobil, e-mail eller sociale medier. Ved at engagere interne teams udvider disse værktøjer en virksomheds sociale fodaftryk, hvilket øger medarbejdernes engagement og brandloyalitet, efterhånden som medarbejderne forvandler sig til dedikerede brandambassadører. Desuden giver softwaren brand-teams og social media managers kontrol over virksomhedens stemme og beskeder på tværs af forskellige sociale kanaler.