Mobiltekstalarmer giver dig mulighed for at sende massetekster til dine kunder og ansatte uden besvær. ** Sending af beskeder • Opret, planlæg og send SMS- og MMS -kampagner • Tilføj billeder lige fra din kamerarulle • Vælg kontaktgrupper eller lister, der skal sendes til ** Automatisering af meddelelser • Opret automatiserede svar til straks at svare på almindelige spørgsmål • Opret dryppekampagner for at holde dit publikum engageret • Planlæg vigtige tekster på forhånd ** Håndtering af kontakter • Tilføj nøgleord Brugere kan tekst for at abonnere på dine beskeder • Administrer din liste over abonnenter og tilføj kontakter • Byg nye målgrupper på dine lister ** Forståelse af ydeevne • Brug vores rapporteringsværktøj til at se, hvordan dine beskeder fungerer • Visualiser klikfrekvenser, abonnentvækst og antal sendt meddelelser Hvem bruger advarsler om mobile tekst? • Virksomhedsejere, der prøver at drive salg, indtægter og trafik • Virksomheder, der har brug for at kommunikere med medarbejdere om vigtige opdateringer • Organisationer, der leverer opdateringer og oplysninger til medlemmerne • & mange flere!