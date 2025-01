Nødmeddelelsessoftware - Mest populære apps - Guam

AlertMedia

alertmedia.com

Tusindvis af organisationer er afhængige af AlertMedias trusselsintelligens og nødkommunikationsløsning for at holde deres folk sikre, informerede og forbundet under kritiske begivenheder. Med AlertMedia kan organisationer overvåge og identificere potentielle trusler i nærheden af ​​deres folk, aktiver og lokationer i realtid og derefter sende meget synlige advarsler til et publikum af enhver størrelse på få sekunder. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: HVEM ER DE VIGTIGSTE BRUGERGRUPPER AF DENNE TJENESTE? AlertMedias nødkommunikationsløsning er bygget til at støtte organisationer på tværs af en bred vifte af industrier med brugerdefinerbare og kraftfulde funktioner til at hjælpe sikkerhed, sikkerhed, forretningskontinuitet og seniorledelsesteams med at kommunikere effektivt under enhver kritisk begivenhed. Organisationer i mere end 130 lande, fra små virksomheder til Fortune 500, regner med, at AlertMedia holder deres medarbejdere og forretninger sikre. HVAD ANVENDES DENNE SERVICE GENERELT TIL? AlertMedias moderne nødkommunikationssoftware er mere end blot et traditionelt massemeddelelsessystem. Vores software integreres nemt med dine interne systemer og forbinder hele din organisation, så du kan kommunikere med præcision under en krise, hurtigt nå ud til ethvert publikum og bekræfte en løsning. Vores software understøtter en bred vifte af organisatoriske use cases designet til at forbedre medarbejdernes sikkerhed, mindske tab og sikre forretningskontinuitet, uanset situationen. HVILKE PLATFORME UNDERSTØTTER DENNE SERVICE? AlertMedia er en cloud-baseret SaaS-platform, der tilbyder en intuitiv desktop-oplevelse, der er tilgængelig i alle browsere ud over fuldt udstyrede native Android- og iOS-mobilapps. Hvilke applikationer er denne service almindeligvis brugt sammen med? Human Resources Information Systems (HRIS), Business Continuity Management & Planning Software (BCM), IT Incident/Monitoring Systems, Travel Management Systems og mere. INTEGRERER DENNE TJENESTE MED NOGEN ANDRE APPS? Human Capital Management Software (HCM), Single Sign On-software TILBYDER DENNE TJENESTE EN API? AlertMedia tilbyder adgang til vores trusselsintelligens og nødkommunikationssoftware via en RESTful API. Du kan implementere brugerdefinerede kommunikationsrammer eller integrere vores kommunikationsteknologi direkte med software i dit teknologiøkosystem. TILBYDER DENNE SERVICE GUIDES, TUTORIALS OG ELLER KUNDESUPPORT? AlertMedia giver alle kunder en dedikeret kundesucces manager, praktisk implementeringsvejledning og 24/7 support uden ekstra omkostninger. Du vil også have adgang til et online supportcenter, træningsvideoer, kommunikationsskabeloner, lanceringsværktøjer og meget mere. HVORDAN SER PRISEN UD? AlertMedia tilbyder fleksible prismuligheder for at hjælpe virksomheder i alle størrelser med at nå deres kommunikationsmål – uden skjulte gebyrer. Prisfastsættelse er baseret på målgruppestørrelse, dine placeringer og andre variabler, der er specifikke for din organisation.