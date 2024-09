Indlejret betalingssoftware - Mest populære apps - Amerikansk Samoa Mest populære Tilføjet for nylig

Indlejret betalingssoftware, også kendt som integreret betalingssoftware, gør det muligt for virksomheder at acceptere betalinger direkte i deres produkter i stedet for at stole på en separat betalingsløsning. Denne software strømliner betalingsbehandlingen og hjælper virksomheder med at reducere omkostningerne og forbedre kundeoplevelsen. Virksomheder, der bruger indlejret betalingssoftware, er kendt som betalingsfacilitatorer (PayFac), fordi de fungerer som betalingsudbydere. Dette værktøj bruges på tværs af forskellige industrier, herunder SaaS-leverandører, markedspladser, kørsels- og madleveringstjenester og spilplatforme. Indlejret betalingssoftware integreres ofte med abonnementsstyringssoftware, som definerer og administrerer abonnementsplaner for software og tjenester, og abonnementsfaktureringssoftware, som håndterer fakturering for abonnementsbaserede virksomheder.