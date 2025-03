Indlejret Business Intelligence-software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Indlejret business intelligence-software integrerer analyser direkte i forretningsapplikationer, hvilket giver softwareudviklere mulighed for problemfrit at tilføje selvbetjeningsanalysefunktioner. Disse værktøjer letter den hurtige inkorporering af dashboards, hvilket forbedrer interne applikationer for medarbejdere med praktiske analysefunktioner. Niveauet af indlejring og brugertilpasning varierer på tværs af forskellige platforme og softwareløsninger inden for business intelligence-landskabet.