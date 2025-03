Software til bekræftelse af e-mail - Mest populære apps

AtData

AtDatas flagskibstjeneste for e-mailbekræftelse, SafeToSend, er førende i branchen med hensyn til nøjagtighed, sikkerhed, hastighed og brugervenlighed for at levere omfattende e-mail-datahygiejne og beskyttelse mod dyre, problematiske adresser. SafeToSend vil bekræfte, at e-mailadressen er gyldig ved at afgøre, om ikke kun syntaksen er korrekt, men også om adressen opfylder ISP-specifikke krav. Vi vil rette tastefejl, formatering, syntaks og andre inputfejl, mens vi luger ud af skadelige adresser for at mindske risikoen og redde dit afsenderomdømme. Vi leverer også en engagementsscore, der undersøger aktivitetssignaler for at identificere aktivt brugte e-mails for forbedret leveringsevne, bedre segmentering og kvalificerende kundeemner. Vores 100 % SafeToSend-garanti giver dig ro i sindet, at dine e-mails er validerede, korrigerede og sikre, så dine beskeder kommer til det rigtige publikum på den rigtige kanal. Resultaterne er højere svarprocenter, konvertering og overskud. Det er nemt at komme i gang. Vi gør det nemt at rense dine data gennem vores selvbetjeningsportal, InstantData. Opret en gratis konto, og vælg enten din e-mail-liste fra din lokale enhed, upload den via FTP eller importer den fra din e-mail-marketingplatform.