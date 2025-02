E-mail-sporingssoftware - Mest populære apps - Tadsjikistan

NetHunt

Nethunt er et salgsautomationsværktøj, der bogstaveligt talt bor inde i din Gmail og andre Google Workspace -apps. Det hjælper salgsteams med at styre kundeemner, pleje kundeforhold, overvåge salgsfremskridt og lukke flere tilbud. Mere om Nethunt CRM 🙂 Organiser din kundebase Brug kerne CRM -funktioner i Nethunt til at organisere din kundebase på den mest effektive måde. ✓ Sig farvel til kedelig dataindtastning for evigt. ✓ Brug Nethunt's duplikatforebyggelsesfunktion til at holde dine data rene på alle tidspunkter. ✓ De krævede felter har ure over dine data for at sikre dig, at du har fået det, du har brug for. ✓ Din kundegrundlag opbevares sikkert et sted, beskyttet mod lækager eller nysgerrige øjne ved korrekt adgangsstyring. 📞 Fang nye kundeemner gennem flere kanaler Nethunt CRM er integreret med flere værktøjer, der giver dig mulighed for at få nye kundeemner fra forskellige kilder og butikskommunikation inden for CRM -poster. ✓ Opret nye kundeemner fra indgående og udgående opkald ✓ Drej webstedchats til nye kundeemner ✓ Få nye kundeemner fra sociale medieplatforme ✓ Tilføj nye kundeemner til CRM fra budbringere ✓ Optag fører fra brugerdefinerede webformularer 📋 Segmentledninger og kunder base Opdel dit kundegrundlag i målrettede segmenter for at sende personaliserede pladser ved hjælp af forskellige makroer - jobtitel, behov, virksomhedsstørrelse og mere. ✓ Brug brugerdefinerede filtre og visninger til at segmentere dine kontakter. ✓ Gem et ubegrænset antal segmenter for dig selv eller del dem med teamet. ✓ Har disse segmenter opdateret automatisk, når nye brugere matcher visse parametre. 💲 Byg salgsrørledning Gør kontakter til kundeemner og skub dem ned ad den smukke, funktionelle rørledning. ✓ Tilføj nye tilbud, deres værdi, sandsynlighed for lukning og forventet tæt dato. ✓ Spor tilbud fremskridt gennem rørledningsstadierne. ✓ Kend indtægter, der sidder fast i alle faser af rørledningen ✓ Spot blokerede kundeemner, og hvordan man skubber dem mod køb. ✓ Opret en eller flere brugerdefinerede rørledninger til dine produkter og tjenester. ✓ Byg prognoser, du kan stole på. ⭕ Administrer opgaver Organiser din arbejdsdag og administrer arbejdsbyrden for dit team. Alt inden for Gmail. ✓ Administrer opgaver og samarbejd med dit team inde i Gmail. ✓ Tildel opgaver automatisk efter visse kriterier eller rund-robinalgoritme. ✓ Linkopgaver til e -mails og CRM -poster. ✓ Modtag daglige opgaver, der fordøjes for at planlægge din dag. 🤖 Automatiser salgsprocesser i Gmail Nethunt CRM giver brugerne mulighed for at automatisere hele salgsprocessen - fra Lead Capture til Deals 'Pipeline Stage til meddelelser. ✓ Optag fører fra forskellige kilder og tilføj dem i din CRM. ✓ Tildel ledere til kundeemner og opsæt personaliserede auto-replikationer. ✓ Prioriter kundeemner automatisk afhængigt af deres opførsel ✓ Indstil sekvenser til at pleje ledninger. ✓ Link automatisk e -mail -samtaler, chats, opkald til CRM -profiler. ✓ Få en algoritme til at flytte en føring til den næste rørledningsstadium baseret på blyets svar. ✓ Opret automatiske opgaver til teamet. ✓ Indstil meddelelser til teamet, når der sker vigtige ændringer i rørledningen. ✓ Automatiser dataindtastningen. ✉ E -mail -automatisering ✓ Opret personlige og delte e -mail -skabeloner i Gmail. ✓ Skriv gentagne e -mails let og hurtigt. ✓ Tilpas e -mail -skabeloner med brugerdefinerede felter. ✓ Brug e -mail -skabeloner i daglig e -mail -korrespondance, e -mail -kampagner eller automatiserede e -mail -sekvenser. 📩 E -mail -sporing Spor din e -mail åbner og klikker i Gmail. ✓ Ved, om, hvornår og hvor ofte modtageren ser dine e-mails i realtid. ✓ Ved, hvornår folk åbner dine e -mails for at give indsigt til dit team. ✓ Prioriter kundeemner baseret på hvor mange gange de åbner e -mails eller klikker på linkene. ✓ Brug e -mail -sporing til regelmæssige e -mails, e -mail -kampagner og automatiserede e -mail -sekvenser. 🔁 E -mail -kampagner Send e-mail-kampagner og opfølgningskampagner i Gmail. ✓ Send e -mail -kampagner til brugerdefinerede segmenter eller hele dit kundegrundlag. ✓ Indstil opfølgnings-e-mails til tidligere e-mail-kampagner. ✓ Monitor Kampagner Statistik: Åbner, klik, afmeldinger, hopp og svar. ✓ Send e -mail -kampagner via Gmail, Nethunt SMTP eller din egen SMTP -server. 📊 Salgsrapportering Spor de vigtigste forretningsmæssige målinger og teampræstationer med rapporter i Nethunt CRM. ✓ Spor effektiviteten af ​​hele teamet og enhver manager separat - antallet af sendte e -mails, præsentationer, opkald foretaget osv. ✓ Analyser forretningsvækst sammenlignet med tidligere perioder - antallet af lukkede tilbud såvel som genererede indtægter. ✓ Analyser indtægterne ved at nedbryde den af ​​en manager, efter et bestemt produkt, efter land osv. ✓ Spor din kvote opnåelse. ✓ Analyser årsagerne til at miste tilbud. ✓ Opbyg en salgsprognose, du kan stole på.