E-mail-sporingssoftware - Mest populære apps - Saint Barthélemy

E-mail-sporingssoftware giver brugerne mulighed for at overvåge e-mails og indsamle analyser, herunder åbningsrater for e-mail, klik på link og antallet af downloads for e-mail-vedhæftede filer. Ved at bruge funktioner som web-beacons eller læsekvitteringer giver e-mail-sporingsløsninger brugere mulighed for at spore leveringen af ​​e-mails til deres tilsigtede modtagere. Organisationer, der er bredt udbredt i salgs- og marketingafdelinger, anvender e-mail-sporingssoftware til at lokalisere optimale engagementspunkter og forbedre kommunikationen med potentielle kunder. Disse værktøjer spiller sammen med deres analyser en afgørende rolle i at evaluere og forfine salgs- og marketingmeddelelser for at optimere sandsynligheden for kundeengagement. E-mail-sporingssoftware integreres problemfrit med e-mail-platforme og er ofte indbygget som en udvidelse til at supplere andre salgs- og marketingværktøjer, såsom CRM og e-mail marketing software, der danner et omfattende salgsstyrkeautomatiseringssystem.