Delivra er en e-mail-marketingplatform, der hjælper marketingfolk af enhver ekspertise med at fange og udvide deres publikum. Med mere end 20 års uovertruffen kundesucces hjælper Delivra virksomheder med at engagere sig i meningsfulde samtaler, der giver håndgribelige resultater. Deres fokus på tilgængelige løsninger har hjulpet tusindvis af organisationer på tværs af brancher i stand til at tage kontrol over kompleks marketingautomatisering og datahåndtering. Delivra skalerer med dig og giver de værktøjer, du skal bruge for at lykkes hvert trin på vejen. Bygget til travle marketingfolk, Delivra tilbyder en komplet suite af funktioner til at hjælpe teams med at nå deres mål. Byg og send nemt effektive e-mail-marketingkampagner med en tilpasselig træk og slip-editor. Automatiser din kundekommunikation ved strategisk at plotte en hel e-mail-serie og bestemme, hvilke mails der sendes baseret på en række abonnentens handlinger, passivitet eller tid. Få mere engagement fra dit publikum og nå ud til kunder uden for deres indbakke med ekspertsegmentering og sms-marketing. Uanset om du arbejder B2B, promoverer en non-profit eller planlægger en begivenhed, leverer Delivra robuste analyser og løbende support for at tilskynde brugerne til at finpudse og forfine deres strategi. Integrer med en bred vifte af CRM'er, e-handelsplatforme og webanalyseværktøjer, så alt hvad du har brug for er tilgængeligt ét sted. Softwaren tilsluttes enten direkte til den nuværende teknologi, eller Delivra bygger en tilpasset integration for at sikre, at alt fungerer problemfrit.