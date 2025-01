E-mail test software - Mest populære apps - Salomonøerne

Mailtrap

Mailtrap er en e-mail-leveringsplatform for udviklerteams til at teste, sende og kontrollere e-mail-infrastruktur på ét sted, og den understøttes af mere end 150.000 månedlige aktive brugere. Mailtrap giver alle de nødvendige værktøjer til at arbejde med e-mails. E-mail-test - for at teste dine e-mails i iscenesættelses-, dev- og QA-miljøer. Sending af e-mail - for at sende e-mails om produktion. Dybdegående analyse - til at kontrollere din e-mail-infrastrukturs ydeevne. EMAIL-TEST FOR SIKKER EMAIL-TEST Test dine e-mails i et nul-risiko miljø. Mailtrap Email Testing tilbyder en falsk SMTP-server til at fange dine test-e-mails. Med de medfølgende værktøjer kan du få fat i SMTP-trafik, validere CSS/HTML, tjekke spam-score og automatisere dit flow for at fejlsøge og forbedre dine e-mails, før du sender dem. Udnyt Mailtrap Email Testing API til at teste enhver e-mail-relateret funktionalitet og del den med dit team. EMAILAFSENDELSE FOR AT NÅ MODTAGERNES INDKASSER Efter at have inspiceret og fejlrettet dine e-mails i staging, skal du bruge pålidelig Mailtrap-e-mail-afsendelse til at sende e-mails på produktion. Integrer det nemt og hurtigt med din applikation. Få e-mail-infrastruktur, der er designet til at give dig høje leveringsrater som standard. STYR EMAILS MED HANDELSBARE ANALYTIKER Overvåg din e-mail-statistik med et helikoptervisnings-dashboard, detaljerede rapporter og 60-dages e-mail-logfiler. Brug regelmæssige ugentlige rapporter med uge-til-uge-sammenligning til at overvåge dine leveringstrends og kritiske advarsler, hvis dine metrics pludselig falder.