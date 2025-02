E-mail skabelon Builder Software - Mest populære apps - Sint Maarten

Maool

maool.com

Maool Email Editor er en simpel e-mail-editor med vigtige avancerede funktioner. Den har alle de funktioner, der er nødvendige for at skabe en visuelt tiltalende e-mail. Eksporter e-mails til din foretrukne ESP med et enkelt klik, og tag din kampagne til næste niveau. Opret e-mails på mindre end ingen tid uden kodning. Det er meget sjovt at oprette e-mails med Maool Email Editor. Hvis du starter fra bunden, er det en vanskelig opgave at designe en e-mail. Selvom du bruger et e-mail-designværktøj, vil det forbruge en betydelig mængde af din tid og energi. Maool Email Editor indeholder funktioner, der vil gøre design af e-mails til en leg for dig. Vi har kombineret en kraftfuld træk-og-slip e-mail-editor med foruddesignede e-mail-skabeloner og moduler, så du kan oprette perfekte e-mails til dit brand. Det inkluderer alle tilpasningsmuligheder for at ændre stilarter af tekst, billede, baggrundsbillede, farve, baggrundsfarve og så videre. Maool Email Editor inkluderer e-mail-pakker, der er skræddersyet til specifikke brancher. En e-mail-pakke indeholder alle de skabeloner og moduler, der er nødvendige for at oprette en e-mail. Foruddesignede skabeloner og moduler gør e-maildesign meget nemmere og mere tidseffektivt. Du skal blot vælge den e-mail-pakke, der passer bedst til dine behov. Opret din e-mail, som du vil. Gør det til dit eget ved at ændre farverne og skrifttyperne, så de passer til dit brands stil. Eksporter det til din ESP, og det er gjort. Vi har også enkelt-klik e-mail-eksport, som giver dig mulighed for at eksportere en skabelon til din foretrukne e-mail-tjenesteudbyder. Du kan bruge HTML-eksporten, hvis din ESP ikke er integreret. Bare rolig, vi har i øjeblikket et par ESP'er og vil tilføje flere i fremtiden. Nøglefunktioner: - Branchespecifikke skabelonbundter Vi analyserede behovene i hver branche for at bestemme, hvilke e-mails der er mest almindeligt brugt, og hvilke krav der er i den specifikke branche. Vi undersøgte branchespecifikke use case-scenarier og designede en alt-i-én e-mail-pakke til den kategori, der opfylder alle behovene i den pågældende branche. De branchespecifikke e-mail-pakker, der er oprettet af os, inkluderer en samling skabeloner, der er almindeligt brugt og påkrævet i den pågældende branche. Vi har i øjeblikket et par e-mail-pakker, og vi vil fortsætte med at tilføje flere, efterhånden som tiden går. Efterlad venligst dine e-mail-pakkeforslag i kommentarerne. - Eksport med et enkelt klik til ESP (E-mail Service Provider) Vi har lavet en eksportfunktion med et enkelt klik, der giver dig mulighed for at eksportere skabeloner til esp. Vi understøtter i øjeblikket enkelt-klik eksport til Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost, mange flere kommer i fremtiden. Bare rolig, hvis du har en anden ESP. Vi har HTML-eksporten, og du kan bruge eksport-HTML på din ESP. - Ingen kodning påkrævet Du behøver ingen kodningsviden for at oprette e-mails med vores editor. Vi har designet vores editor til at være enkel og nem at bruge. Du kan bruge vores editor til at oprette e-mails til dit brand. - Gratis Forever Plan Vi har en gratis forever plan, der giver dig mulighed for at bruge Maool Email Editor gratis resten af ​​dit liv.