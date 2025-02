Crossware

Leder du efter et kraftfuldt værktøj, der giver dig mulighed for at tilføje konsistente og kompatible signaturer, ansvarsfraskrivelser og branding til hver e-mail, der forlader din virksomhed? Vores prisvindende værktøj, Crossware Mail Signature (til Microsoft 365, Microsoft Exchange og HCL Domino) er løsningen for dig. Slanke, kompatible og personlige signaturer tilføjes automatisk til hver e-mail, uanset hvilken enhed du sender fra. Det er nemt at skabe din perfekte signatur med en simpel træk-og-slip visuel editor eller bliv lidt mere teknisk og skift til at oprette din signatur i HTML med vores kildekodeeditor. Vores signaturværktøj udvikles konstant med det formål at sikre, at signaturer er dynamiske og intelligente. Det betyder kontekstfølsom og tilpasset til din virksomheds unikke krav. Du kan oprette og anvende regler, der styrer, hvornår, hvor og hvordan dine signaturer anvendes med vores simple regelbygger. Opret hurtigt regler for anvendelse af signaturer eller signaturblokke (en mindre del af din signatur) baseret på Active Directory-felter, modtageradresser, datoer og mere. Hvis du har brug for en meget tilpasset eller kompleks regel, kan du også skrive regler i C#. Crossware Mail Signature lader dig kontrollere, hvem der kan redigere hver signatur eller signaturblok, f.eks. du kan vælge kun at tillade marketingteamet at redigere annoncebannerafsnittet, og det juridiske team at redigere den juridiske ansvarsfraskrivelse, så din signatur beskyttes mod uopfordrede ændringer. Crossware Mail Signature er bygget fra bunden for at være yderst sikker. Vi gemmer eller kopierer ikke dine e-mails og behandler dem sikkert i Microsoft Azure Datacenters. For at øge sikkerheden kan du også angive det ønskede Microsoft Datacenter, når du konfigurerer Crossware Mail Signature. Funktioner: - Tilføj logoer, grafik, annoncebannere, sociale medier-ikoner, Active Directory-felter, ansvarsfraskrivelser og tekst til dine e-mail-hoveder og -fødder. - Anvend dine signaturer når, hvor og hvordan du vil med kraftfulde regler. - Signaturer på hver enhed og e-mail-klient. - Styr hver del af din signatur med separat kontrollerede blokke. - Visuel / HTML kode editor - Forhåndsvisning af signaturer i realtid, baseret på modtagere og afsendere. - Se signaturer i Outlook og se dine signaturer i Sendte elementer. - Intelligent og dynamisk signaturapplikation - Vælg dit Microsoft Datacenter at implementere i - Rediger hvor som helst og når som helst med vores browserbaserede editor Find ud af, hvad der gør os til verdens førende signaturløsning - start din gratis prøveversion nu!