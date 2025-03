E-mail-tjenester - Mest populære apps - Usbekistan

Neo

Neo er en e-mail- og vækstpakke designet til at accelerere onlinevæksten for små virksomheder og iværksættere. Over 15.000 små virksomheder har tillid til Neo. Neo er en alt-i-en virksomheds-e-mail-platform, hvor du får en brugerdefineret virksomheds-e-mail-adresse ([email protected]), der matcher dit varemærkenavn og kraftfulde funktioner, der hjælper med at udvikle dit brand. En virksomheds-e-mailadresse tilføjer troværdighed og indgyder tillid til dine kunder og kunder til dit brand, da den er baseret på dit domænenavn. Og den bedste del? Vi hjælper dig med et passende domænenavn, hvis du ikke allerede har et! Du får også en hjemmeside til at styrke dit brands digitale tilstedeværelse, og det kræver ingen opsætning eller kodning. Neo er spækket med en række værktøjer sammen med rig webmail, inklusive integrerede kalender- og kontaktapps, e-mailmarketing, aftaleplanlægning og en AI-e-mail-assistent til at skrive og svare på enhver e-mail, læsekvitteringer og en lang række andre produktivitet og sikkerhed funktioner. Ideel til: Små virksomheder, iværksættere og startups, der søger en omfattende e-mail-pakke til effektivt at engagere sig med kunder og holdkammerater.