E-mail-tjenester - Mest populære apps - Togo

Gmail er en gratis e -mail -service udviklet af Google. Brugere kan få adgang til Gmail på nettet og bruge tredjepartsprogrammer, der synkroniserer e-mail-indhold via POP- eller IMAP-protokoller. Gmail startede som en begrænset beta -udgivelse den 1. april 2004 og sluttede sin testfase den 7. juli 2009. Ved lanceringen havde Gmail et indledende lagerkapacitetstilbud på en gigabyte pr. Bruger, et markant højere beløb end konkurrenter, der blev tilbudt på det tidspunkt. I dag leveres tjenesten med 15 gigabyte opbevaring. Brugere kan modtage e -mails op til 50 megabyte i størrelse, inklusive vedhæftede filer, mens de kan sende e -mails op til 25 megabyte. For at sende større filer kan brugere indsætte filer fra Google Drive ind i meddelelsen. Gmail har en søgeorienteret grænseflade og en "samtale visning", der ligner et internetforum. Tjenesten er bemærkelsesværdig blandt webstedsudviklere for sin tidlige vedtagelse af Ajax. Googles mailservere scanner automatisk e-mails til flere formål, herunder at filtrere spam og malware, og til at tilføje kontekstfølsomme reklamer ved siden af ​​e-mails. Denne reklamepraksis er blevet kritiseret væsentligt af fortalere for privatlivets fred på grund af bekymring over ubegrænset datalagring, let overvågning af tredjepart, brugere af andre e -mail -udbydere, der ikke har accepteret politikken ved at sende e -mails til Gmail -adresser og potentialet for Google at ændre Dets politikker til yderligere at reducere privatlivets fred ved at kombinere oplysninger med anden Google -dataforbrug. Virksomheden har været genstand for retssager om problemerne. Google har udtalt, at e -mail -brugere nødvendigvis skal forvente, at "deres e -mails skal udsættes for automatiseret behandling og hævder, at tjenesten afholder . I juni 2017 annoncerede Google afslutningen til brugen af ​​kontekstuelt Gmail -indhold til reklameformål, idet de i stedet stoler på data indsamlet fra brugen af ​​sine andre tjenester. By 2018 havde Gmail 1,5 milliarder aktive brugere over hele verden.