Software til kryptering af e-mail - Mest populære apps - Ungarn

RPost er en global leder inden for e-signatur- og cybersikkerhedstjenester, med speciale i e-mailkryptering for privatliv og overholdelse, e-signaturautomatisering, juridisk e-leveringsbevis, dokumentrettighedsstyring og AI-infunderede tjenester for at forhindre datalæk og menneskelig e- sikkerhedsfejl. RPosts AI-infunderede RMail e-sikkerhed, RSign e-signatur og e-compliance platforme for registreret e-mail har fået mere end 50 patenter udstedt på deres kerneteknologier, efter at have modtaget internationale priser og anerkendelser, herunder World Mail Award for Best in Security, Initiative Mittelstand Best Innovation in IT Award i Tyskland, og APCC Top Choice for GDPR Email Data Privacy Compliance. Mere end 25 millioner brugere har haft glæde af RPosts spore, bevise, kryptere, e-signere, certificere, dele og beskytte tjenester i mere end et årti i mere end 100 lande. RPosts største kunder er nogle af verdens mest respekterede brands på tværs af industri og geografi. RPosts mission er at hjælpe vores kunder over hele verden med at kommunikere og handle elektronisk på de mest sikre, kompatible og produktive måder som muligt og løbende at innovere vores produkter for at understøtte deres skiftende behov.