Mest populære Tilføjet for nylig Software til kryptering af e-mail - Mest populære apps - Spanien

E-mail-krypteringsteknologi transformerer og sikrer information, når den bevæger sig gennem en e-mail-server, og sikrer, at data i transit forbliver beskyttet, indtil den påtænkte modtager er identificeret. Selvom e-mail-kryptering er fordelagtig på tværs af forskellige industrier, er det vigtigt i sektorer som sundhedspleje og regering, hvor følsomme oplysninger, såsom medicinske journaler og offentlige data, skal krypteres før deling. Disse værktøjer anvender forskellige krypteringsmetoder til at sløre information, alle med det formål at forhindre uautoriseret adgang til følsomme forretningsdata. Kryptering på transportniveau beskytter mod aflytning og sikrer, at oplysningerne forbliver private, indtil de når målnetværket. End-to-end-kryptering giver yderligere sikkerhed ved at holde dataene krypteret fra det øjeblik, e-mailen er oprettet, indtil den tilgås af autoriserede enheder, der er direkte forbundet med den påtænkte modtager.