Værktøjer til levering af e-mail - Mest populære apps - Salomonøerne

mailivery

mailivery.io

Mailivery er et AI-drevet e-mail-opvarmningsværktøj, der har til formål at forbedre e-mail-afsenderens omdømme og øge e-mail-leverancen. Ved at deltage i AI-genererede salgssamtaler hjælper Mailivery brugere med at omgå spamalgoritmer og lande deres e-mails i deres kundeemner' primære indbakker i stedet for spam-mappen. Værktøjet fungerer ved at bruge AI til at interagere med rigtige e-mails i brugerens indbakke. Det fjerner e-mails fra spam og svarer på dem i realtid for at forbedre leveringsevnen. I modsætning til andre lignende tjenester udnytter Mailivery et peer-to-peer-netværk på over 10.000 brugere til at generere reelle interaktioner og forbedre afsenderens omdømme. Værktøjet giver brugerne dashboards, der giver realtidsindsigt i spamanalyse og omdømmeforbedring. Brugere kan overvåge antallet af e-mails, der lander i spam, kontrollere, om de er sortlistet, og modtage handlingsrettede anbefalinger for at forbedre deres omdømme. Mailivery giver brugerne mulighed for at tilpasse mængden og timingen af ​​deres interaktioner, hvilket sikrer maksimal leveringsevne. Værktøjet fungerer bag kulisserne i dedikerede mapper, hvilket minimerer interferens med salgsaktiviteter. Derudover tilbyder Mailivery muligheder for at interagere med andre kunde-e-mail-konti, hvilket giver bedre resultater, da forskellige e-mailadresser interagerer med hinanden. Værktøjet tilbyder også teamadministrationsfunktioner, der giver brugerne mulighed for at konfigurere deres konti og aktivt administrere deres teams aktivitet og domænestatistikker. Desuden tilbyder Mailivery en omdømmekontrol og spam-score-funktion for at sikre, at brugerne har konfigureret deres e-mail-infrastruktur korrekt. Kunder tildeles en unik identifikator for at undgå at blive grupperet med andre kunder af spamfiltre. Overordnet sigter Mailivery på at hjælpe brugere med at øge deres e-mail-levering og salg ved at forbedre e-mail-afsenderens omdømme og omgå spam-algoritmer.