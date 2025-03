E-mail klient software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Loop Email

intheloop.io

Loop Email er en enkel, men kraftfuld teamindbakke. Det er bygget med kendskabet til en e-mail-klient, så det er nemt at konfigurere og bruge for alle teams, der er vant til at håndtere kundebeskeder via e-mail. Det er svært at være produktiv, når du bruger halvdelen af ​​din tid på at læse e-mails, og den anden halvdel på at bladre mellem platforme for at fortælle dit team om de nævnte e-mails. Du har brug for en enkelt app, der vil hjælpe dig med at bevæge dig hurtigere og holde alt og alle på samme side. Dette er Loop. Det forenkler og organiserer al din indgående arbejdskommunikation i én indbakke og giver dig og dit team restordre, kontrol og fokus. Med Loop bliver ingen beskeder savnet, og dit team kan tildele ejerskab, chatte om kunde-e-mails, udveksle filer, automatisere arbejdsgange og administrere delte indbakker med lethed. Hvorfor ikke prøve det i dag?