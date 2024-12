E-mail klient software - Mest populære apps - Mauritius Mest populære Tilføjet for nylig

E-mail-klientsoftware giver brugerne mulighed for at administrere deres e-mail-konti via en desktopapplikation. Mens de fungerer på samme måde som webmail-administratorer, der er tilgængelige via en browser, tilgås e-mail-klienter via et downloadet program. Nogle e-mail-kontoudbydere tilbyder deres egne e-mail-klienter, selvom de fleste ikke selv leverer e-mail-konti. En vigtig fordel ved e-mail-klienter er deres evne til at skabe en samlet indbakke for flere e-mail-konti. Selvom nogle webmail-tjenester kan konsolidere e-mails fra flere konti fra den samme udbyder, kan e-mail-klienter samle e-mails fra forskellige udbydere på et enkelt sted. Ligesom webmail-tjenester inkluderer e-mail-klienter enten kalenderfunktioner eller integreres med ekstern kalendersoftware, så brugerne nemt kan koordinere møder og spore vigtige datoer.