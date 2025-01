E-mail klient software - Mest populære apps - Guam

Front

front.com

Front er den moderne kundeserviceplatform, der hjælper virksomheder med at glæde deres kunder, engagere deres teams og opbygge stærkere virksomheder. De har genopfundet helpdesken for teamsamarbejde i realtid på tværs af alle kundekommunikationskanaler, og derefter tændt den med AI og automatisering for at løse problemer og hjælpe teams med at arbejde hurtigere. Kunder får enestående service, uanset om de leder efter et enkelt, øjeblikkeligt svar eller personlig hjælp til deres mest komplekse problemer - og de får de analyser og den indsigt, deres virksomhed har brug for for at optimere deres kundeoplevelse. Over 8.500 virksomheder i alle former og størrelser, fra ClickUp til Branch Insurance, Echo Global Logistics til Reed & Mackay, er afhængige af, at Front leverer en banebrydende service, der vinder og fastholder kunder for livet.