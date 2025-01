E-mail anti-spam software - Mest populære apps - Ungarn

Intermedia

intermedia.com

Intermedia er cloud-kommunikationsvirksomheden, der hjælper over 140.000 virksomheder med at forbinde bedre, uanset hvor som helst, selvom vores AI-drevne platform, der inkluderer tale, videokonferencer, chat, SMS, kontaktcenter, virksomheds-e-mail og produktivitet, fildeling og backup, sikkerhed, arkivering , og mere. Vi stræber efter at eliminere behovet for flere kommunikationstjenesteudbydere med en sømløst integreret portefølje af intelligente kommunikations- og samarbejdsløsninger, herunder vores flagskibsprodukt, Intermedia Unite®, alt sammen leveret gennem én yderst pålidelig og sikker platform. Med kontraktmuligheder fra måned til måned, én månedlig regning, ét intuitivt punkt for administrativ kontrol og certificeret af J.D. Power for fremragende teknisk support syv gange, er Intermedia forpligtet til at levere produkter i virksomhedskvalitet til virksomheder i alle størrelser gennem en enkel , Bekymringsfri oplevelse. Som en partner-første virksomhed går Intermedia på arbejde for over 7.500 kanalpartnere ved at levere et omfattende sæt programmer, ressourcer og support for at hjælpe dem med at øge deres indtjening og maksimere deres succes. Programmerne inkluderer vores Customer Ownership Reseller (CORE™)-model – som gør det muligt for partnere at videresælge, pakke og administrere Intermedias løsninger, som om de var deres egne, samtidig med at de drager fordel af yderst attraktive økonomiske vilkår og bevarer ejerskabet af deres kunderelationer – såvel som agent. modeller. Intermedia er også stolte af at være den eksklusive cloud-kommunikationsplatformsudbyder for NEC, en førende global markedsandel for unified communications med anslået 80+ millioner erhvervstelefonbrugere verden over.