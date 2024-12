Mest populære Tilføjet for nylig E-mail anti-spam software - Mest populære apps - Spanien

E-mail-anti-spam-teknologi er designet til at forhindre ondsindet indhold i at nå modtagernes indbakker. Disse værktøjer analyserer e-mail-beskeder, indhold og vedhæftede filer for potentielle trusler, filtrerer eller blokerer alle, der virker mistænkelige. Administratorer kan tillade indhold eller afsendere, de har tillid til, mens de blokerer eller sortlister dem, der anses for mistænkelige. Virksomheder er afhængige af e-mail-anti-spam-værktøjer til at beskytte medarbejdere mod phishing-angreb og forhindre utilsigtet download af malware, der kan kompromittere lokale netværk. Disse værktøjer hjælper også med at sikre, at følsomme oplysninger ikke ved en fejl sendes til uautoriserede modtagere, hvilket reducerer risikoen for sikkerhedsbrud.