OneRange

OneRange er pionerer i en ny æra af professionel udviklingssoftware, dedikeret til at fjerne barrierer for kontinuerlig læring. Vores innovative platform giver brugerne mulighed for ubesværet at udforske, få adgang til og overvåge opkvalificeringsbestræbelser gennem en omfattende markedsplads af kuraterede ressourcer. Vi udfører missionen ved at: ● Opbygge en friktionsfri brugeroplevelse ved at udnytte data og avanceret teknologi ● Levere skræddersyet premium-indhold til enhver bruger, agnostiker over for udbydere ● Bemyndige virksomheder til at strategisere, overvåge og forbedre kompetenceudvikling gennem omfattende analyser. Vi leder revolutionen af ​​opkvalificering ved at tilpasse virksomhedens mål, individuelle ambitioner og læringsudbyderes tilbud. Med fokus på udnyttelse og automatisering af workflow optimerer vi læringsinvesteringer, hvilket sparer vores kunder for tid og penge.