Software til eLearning-indhold - Mest populære apps - Ukraine

Hvad er DataCamp for erhvervslivet? DataCamp er go-to-platformen for at lære om data og AI, der samarbejder gennem data og rekrutterer jobklar talent. DataCamp for Business giver hele din organisation mulighed for vigtige data og AI -færdigheder, uanset dit udgangspunkt. Supportteam på 2-10k+ med en blanding af verdens mest efterspurgte teknologier og færdigheder. Hjælp dit team med at opbygge selvtillid og færdigheder gennem aktiv læring med 460+ data og AI -kurser for alle niveauer. Byg et skræddersyet datakademi til din virksomheds specifikke behov. Forbedre produktivitet, ROI og datadrevet beslutningstagning. Verdensledende data og AI-læseplan: Styrk dit team til at udvikle data og AI-færdigheder ved hjælp af den dybeste læringsplan i branchen, herunder Python, SQL, R, Generative AI, Chatgpt, Power BI, Tableau, Data Literacy og mere. Det er let at tilpasse eksisterende læringsspor eller skabe nye ved hjælp af vores ekspertteam. Fra kodning fra første dag til anvendelse af viden til virkelige situationer og forbedring af arbejdsgange med generativ AI, bygger DataCamps praktiske læringsmetode færdigheder 6x hurtigere end traditionel læring. DataCamp Workspace, din In-Browser IDE: Workspace er DataCamps moderne IDE-IDE, der accelererer din vej til dataindsigt. Med en indbygget AI-assistent og 100% skybaseret operation kan dit team hæve deres analytiske kapaciteter natten over. DataCamps certificering: Opnå certificeringer, der validerer dit teams datafærdigheder, når de skrider frem, påtager sig større ansvar og øger din organisations bundlinje - anerkendt af Forbes som #1 -datacertificeringsprogram. Mål virkningen af ​​medarbejderuddannelse: Visualiser din organisationsdækkende dygtighedsudvikling med fleksibiliteten til at integrere læringsdata i dine eksisterende rapporteringsværktøjer. Spor let virkningen af ​​dine investerings- og engagementniveauer i hele virksomheden. On-Hand Expert Guidance: Our Customer Success Team tilbyder ressourcer og indsigt i alt fra bedste praksis til SSO og LMS-integration. Vi hjælper dig med at oprette en skræddersyet læringsløsning til din organisation. Deltag i over 12 millioner studerende, 2.500+ virksomheder og 80% af Fortune 1000, der samarbejder med DataCamp for at opskolere deres teams.