Software til eLearning-indhold - Mest populære apps - Tuvalu

Udemy Business hjælper virksomheder med at forblive konkurrencedygtige i dagens hurtigt skiftende arbejdsplads ved at tilbyde frisk, on-demand læringsindhold gennem et kraftfuldt indholdsmarked. Vores mission er at hjælpe medarbejderne med at gøre, hvad der kommer næste - hvad enten det er det næste projekt at tackle, dygtighed til at lære eller rollen til at mestre. Vi gør dette ved at sammenlægge en samling på 15.000+ af Udemys topklassificerede kurser (stadig bare en brøkdel af en procent af den fulde Udemy Course Collection). Vores indhold dækker en række vigtige forretnings- og tekniske emner, der spænder fra udvikling og det til lederskab, marketing, PM, design og stresshåndtering. Udemy Business bestræber sig på at give en autentisk læringsoplevelse for alle medarbejdere-globalt-og værter efterspurgte emner på tværs af 10 sprog, der er undervist af emneeksperter på deres modersmål (ud over den traditionelle tilgang til indholdsdubbing og videobilleder). Ud over en kurateret indholdssamling kan organisationer også være vært for og distribuere deres eget proprietære indhold på Udemy.