Software til eLearning-indhold - Mest populære apps - Salomonøerne

Designchefer er spredt for tyndt. Du forventes at kortlægge dit teams færdigheder, identificere læringsmaterialer fra et dusin af platforme, bare for at finde ud af, at du mangler indsigt i, hvordan læring påvirker individets, teamets og virksomhedens vækst. Hvad hvis du havde et værktøj, der har destilleret, aktuelt og gamificeret læringsmateriale, som direkte påvirker dit teams færdigheder og resultater? Og derudover låser du op for hele dit teams unikke færdigheder, styrker og områder til forbedring? Ville det ikke være fantastisk? Mød Uxcel - den eneste måde at forbedre dit designteam på med automatiseret færdighedskortlægning, understøttet af hundredvis af destillerede, konkrete og gamificerede læringsmaterialer lavet af designere. Hvad kan du gøre med Uxcel? - Byg dit teams færdighedsgraf på mindre end 20 minutter: Få et fugleperspektiv af dit teams færdigheder på tværs af 65 designfærdigheder, grupperet i 6 hovedkategorier. - Benchmark dit team med industrien: Sammenlign dit team med 230.000 designere på Uxcel på tværs af roller, regioner og mange års erfaring. - Se dit teams færdigheder vokse over tid: se virkningen af ​​læring, vurderinger og designudfordringer, og hvordan de forbedrede dit team måned for måned. - Turbo-charge vækst og læring: Identificer forbedringsområder og forsyn dem med læringsmateriale, tilpasset til deres færdighedsniveau. - Byg en personlig læringsvej: tildel specifikke kurser, lektioner, vurderinger og udfordringer for at vende deres svagheder til styrker. - Forbedre deres ydeevne med et enkelt klik: Find ud af din designers bedste færdigheder, og bemand dem til de rigtige projekter på det rigtige tidspunkt for at maksimere deres designoutput. Hvordan er vi forskellige? - Vi er interaktive og gamified: hundredvis af timers interaktive, gamified kurser, lektioner, vurderinger og virkelige udfordringer. - Vi spilder ikke din tid: lær i dit eget tempo. Hvad tog dig 3 måneder at lære, det tager en dag med Uxcel. - Tilgængelig for alle, overalt: opbyg sunde læringsvaner, på enhver enhed eller platform.