App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Uddannelse ERP suiter - Mest populære apps

Education ERP (Enterprise Resource Planning) suiter omfatter integrerede moduler designet til at styre de operationelle aspekter af K-12 skoler, gymnasier og universiteter. I lighed med ERP-systemer i virksomheder forbinder disse suiter forskellige funktioner i en uddannelsesinstitutions "backoffice", herunder økonomi, menneskelige ressourcer og gebyrstyring. I K-12-skoler bruges Education ERP-suiter typisk af distriktskontorpersonale til at overvåge distriktsdækkende ressourcer såvel som af administrativt personale på individuelle skoler. På gymnasier og universiteter bruger medarbejdere på tværs af forskellige afdelinger – såsom økonomi, menneskelige ressourcer, økonomisk bistand og akademisk rådgivning – ofte forskellige komponenter i ERP-systemet. Ved at integrere disse funktioner i en samlet platform strømliner Education ERP-suiter den daglige drift, eliminerer datasiloer og forbedrer kommunikationen mellem afdelingerne. Derudover reducerer automatiseringsfunktionerne i disse systemer den manuelle arbejdsbyrde for rutineopgaver, såsom at hente data fra flere afdelingssystemer.