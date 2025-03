E-merchandising software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

E-merchandising, også kendt som e-handel eller digital merchandising, involverer at vælge de optimale produkter eller tjenester og præsentere dem strategisk med passende indhold for at øge salget. Ligesom hvordan fysiske butikker strategisk positionerer varer, er e-merchandising-software designet til at fremvise produkter på websteder effektivt med det formål at lokke potentielle købere og tilskynde til gentagne køb. Effektiv e-merchandising øger kundeengagementet, reducerer afbrydelser af websteder og fremmer kvalitetskonverteringer. Med inspiration fra traditionel produktmarketing og merchandising udnytter e-merchandising analyser fra forskellige berøringspunkter til at tilbyde personlige oplevelser, der i sidste ende fremmer engagement, salg og kundetilfredshed. Typisk integreres e-merchandising-software problemfrit med e-handelsplatforme, webindholdsstyring, lagerstyring, salgssteder (POS) og systemer til styring af kunderelationer (CRM).