E-merchandising software - Mest populære apps

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE er en SaaS-platform, som hjælper detailhandlere og brands med at finde digitale løsninger til at øge konverteringer, marginer og brugeroplevelse ved at fokusere på deres eksisterende hjemmesidetrafik. Takket være AI og vores automatiserede kunderejseanalyse personaliserer vores kunder indholdet på deres websted. Vi udnytter deres nuværende trafik til at optimere deres indtjening uden behov for IT. Du vil have nemme at implementere løsninger. Derfor er BEYABLE en suite af uafhængige moduler, der alle er afhængige af et enkelt letvægtsmærke (asynkront). Betal for hvad du har brug for, når du har brug for det. Websites, der bruger BEYABLE full-suite, ser normalt en stigning på op til 35 % i deres omsætning og x10 af det gennemsnitlige investeringsafkast.