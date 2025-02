E-merchandising software - Mest populære apps - Tadsjikistan

PureClarity

PureClarity er en af ​​de førende udbydere af intelligent e-handelspersonalisering og giver den perfekte løsning til virksomheder, hvad enten de er B2C eller B2B, til at øge onlineindtægter, gennemsnitlig ordreværdi, online konverteringsrate og også opbygge en loyal kundedatabase. PureClarity giver dig mulighed for at give dine kunder en meget personlig og relevant online shoppingoplevelse gennem en bred vifte af intelligente e-handels personaliseringsfunktioner, der konverterer dine online besøgende til loyale kunder. Softwaren er kompatibel med alle e-handelsplatforme og tilbyder plugins/udvidelser til Magento 1x og 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce og Kooomo. PureClarity arbejder effektivt med enhver mængde data og kommer i gang fra dag ét. Virksomheder begynder generelt hurtigt at se positive resultater. PureClarity-funktionerne omfatter: Personligt indhold – så du kan skabe en 1-2-1 relevant og engagerende dialog. Vis målrettet indhold og bannerannoncer, som er relevante for hver af dine online besøgende. Gør dem til tilbagevendende og loyale kunder ved at vise kampagner, tilbud og billeder, de er interesserede i. Intelligente anbefalinger, der ved, hvad dine kunder vil have, før de gør det. Ved at vise kunderne det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt i deres kunderejse kan du øge din online konvertering og omsætning. Lad PureClaritys AI opsælge og krydssælge produkter i realtid gennem hele kunderejsen for at maksimere dit onlinesalg. Personalisering inden for søgning - fører dine kunder fra søgning direkte til kassen. Du kan gøre det nemt for kunderne at finde præcis det, de leder efter, ved at vise personlige produktanbefalinger og indhold i realtid, mens de søger på dit websted og på dine søgeresultatsider. Personalisering inden for e-mail, som injicerer dine kunder tilbage i din salgstragt. Lok kunder tilbage til dit websted ved at inkludere produkter, der er skræddersyet til deres oplevelse på stedet. Overtal dine kunder til at købe, købe igen eller besøge deres forladte vogn igen. Hvorfor ikke kaste et incitament ind for virkelig at få dem begejstrede. PopUps, der fanger dine kunders opmærksomhed! Opret personlige pop-ups til og e-mail-fangst popups for at øge engagementet og øge din online konverteringsrate. Indsigt og analyser, der forstår værdien og den potentielle købekraft for hver af dine kunder. Du kan få fuld indsigt i din besøgendes adfærd, kundesegmenter og kampagneydelse og opdage, hvordan du maksimerer dit webstedspotentiale for yderligere at øge omsætningen.