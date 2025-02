Pepperi

pepperi.com

Pepperi giver forbrugervaremærker og grossister en omfattende B2B-handelsplatform til konsekvent at styre alle aspekter af deres omnichannel-salg. Giver dig mulighed for at sælge mere, bedre og hurtigere, vores platform kombinerer unikt B2B e-handel, Sales Force Automation, detailudførelse og ruteregnskab (varebilsalg) til en integreret mobilløsning, der kører indbygget på alle enheder for at maksimere personligt og online B2B salg. Over 1000 kunder, i mere end 60 lande, på tværs af forskellige vertikaler – FMCG, skønhed og kosmetik, mad og drikke, briller og mange flere – stoler på Pepperi til at planlægge, udføre og analysere deres B2B omnichannel-salg: • Web- og mobil B2B e- Handelsplatformen gør det muligt for købere at bestille når som helst og hvor som helst • On/offline ordremodtagelse gjort let med e-kataloger, handelskampagner og komplette kundedata • Detailudførelsesapp til butiksrevision, merchandising og genopfyldning • Direkte butikslevering og varevognssalg drevet af en ruteregnskabsapp til iOS og Android • Administrer handelsmarkedsføringskampagner på tværs af alle kanaler samtidigt ved hjælp af en intuitiv brugergrænseflade • Central ledelse strømliner omnichannel-drift på tværs af kundekontaktpunkter Pepperis platform i virksomhedskvalitet integreres problemfrit og sikkert med ERP'er som SAP Business One, SAP Business By Design og mange andre, hvilket gør data fuldt tilgængelige for feltrepræsentanter og købere på alle enheder, online og offline.