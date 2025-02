E-handelsplatforme - Mest populære apps - Tadsjikistan

Twice Commerce

twicecommerce.com

Den måde, folk forbruger varer på, ændrer sig. Ejerskab af materielle goder spiller ikke så stor en rolle i folks liv. Samtidig vælger flere at købe brugte varer i stedet for nye. For at imødekomme denne nye efterspørgsel har de handlende brug for software, der er optimeret til den cirkulære måde at forbruge på. Twice Commerce er platformen, der hjælper virksomheder med at sælge, leje og videresælge produkter og tjenester uden friktion. Med Twice kan virksomheder skabe et tilbud, der matcher den måde, folk ønsker at købe produkter og tjenester på, uanset om det er ved at leje på kort sigt, abonnere eller købe. Twice tilbyder også en færdiglavet e-handelsbutik og værktøjer til at sælge personligt. De robuste lager- og ordrestyringssystemer hjælper med at styre butiksdriften problemfrit og sikrer, at de kritiske data forbliver sikre og altid opdaterede. Som en niveau-1 PCI-kompatibel betalingsudbyder kan Twice Commerce tilbyde sikker betalingsbehandling ud af boksen, så du ikke behøver at bekymre dig om komplekse tredjepartsintegrationer. Twice bruges af tusindvis af handlende verden over, herunder industrier fra sport til mode, mobilitet og elektronik.