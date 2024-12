E-handelsplatforme - Mest populære apps - Malta Mest populære Tilføjet for nylig

En e-handelsplatform fungerer som en omfattende softwareløsning, der gør det muligt for virksomheder at overvåge alle aspekter af online produkt- eller servicesalg. Ved at etablere en centraliseret digital hub letter disse platforme håndteringen af ​​produkt- og kundedata. Dette giver e-handelsvirksomheder mulighed for at håndtere produktinformation, skræddersy butiksindhold og layout og lette onlinetransaktioner og betalinger. Selvom de primært er skræddersyet til B2C-salg, tilbyder visse leverandører også B2B-versioner. Oprindeligt fokuseret på fysisk produktsalg, inkorporerer moderne e-handelsplatforme i stigende grad funktionaliteter til digitale produkter, der sælges via abonnementsmodeller. Sådan software er anvendelig på tværs af alle afdelinger i en online-handelsvirksomhed, men den gavner især salgs-, produktstyrings- og marketingteams.