App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig E-handel personaliseringssoftware - Mest populære apps

E-handel personaliseringssoftware forbedrer online shoppingoplevelsen ved at skræddersy den til individuelle forbrugere. Ved at spore brugeradfærd i realtid på tværs af forskellige kanaler, leverer denne software personlige beskeder, der guider brugerne til at opdage og købe produkter eller tjenester. Marketingfolk og e-handelsprofessionelle bruger denne software til at øge onlinesalget. Typisk tilbydes e-handel personaliseringssoftware som en selvstændig løsning, der integreres med e-handelsplatforme, indkøbskurvsoftware og produktinformationsstyringssystemer (PIM). Derudover kombinerer nogle leverandører det med e-merchandising-software eller multi-channel detailsoftware for en mere omfattende tilgang.