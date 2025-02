E-handel personaliseringssoftware - Mest populære apps - Tyrkiet

Clerk.io

Clerk.io er en alt-i-én e-handels personaliseringsplatform, der forbedrer ydeevnen og rentabiliteten af ​​din webshop, samtidig med at du sparer tid og skaber vækst for din virksomhed. Ved at bruge brancheførende kunstig intelligens til at skabe hyperrelevans gennem hele din kunderejse, automatiserer vi højere konverteringsrater, kurvstørrelser og ordreværdier. Hos Clerk er vi dedikerede til at give vores kunder alle de værktøjer, de har brug for, for at få mest muligt ud af vores e-handels personaliseringsplatform. Vi hjælper vores kunder med at øge deres salg gennem dynamiske produktanbefalinger, personlige e-mails, effektiv webstedssøgning og målgruppesegmentering: alt sammen med vores cookiefri løsning. Vi er her for at give vores kunder over hele kloden mulighed for at levere personlige indkøbsoplevelser til deres brugere. Mange detaljer om vores varer og tjenester er tilgængelige på vores hjemmeside, herunder regelmæssige produktopdateringer. Vi ved, hvor vigtigt det er at opdatere dig om de seneste produktændringer og funktioner, så du altid kan holde dig opdateret. For bedre at forstå de tilgængelige løsninger, og hvordan de kan gavne din organisation, giver vi også brugereksempler til de forskellige produkter. Vores casestudier viser, hvordan andre virksomheder har øget deres salg ved hjælp af Clerks AI-drevne teknologi. Ud over vores ressourcer yder vi dedikeret hjælp via vores hjemmeside, hvilket giver dig hurtig adgang til vores gruppe af professionelle tekniske eksperter. Vores team er forpligtet til at give dig den bedste rådgivning og assistance, så du kan få mest muligt ud af vores platform. Vi er overbeviste om, at vores AI-drevne tilpasningsløsninger kan hjælpe dig med at nå dine professionelle mål, så lad os hjælpe dig med at vokse din virksomhed og nå dine forretningsmål.