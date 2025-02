E-handel personaliseringssoftware - Mest populære apps - Tadsjikistan

MyAlice

Alt-i-et kundekommunikationsværktøj til socialt aktive Shopify- og WooCommerce-mærker. Social er den nye e-handel. Kunder behandler nu dit brand som et menneske og vil gerne chatte med dig på flere kanaler. Så vi skabte den moderne måde at sælge og støtte på supportmedier med samtaler. Lås op for social handel for dit e-handelsbrand i fem nemme trin for at få din virksomhed til at vokse, opbygge ægte kunderelationer og bruge mindre tid på at afslutte ordrer. 1. Support og sælg fra én indbakke Ligesom dig hader vi også at skifte mellem utallige sociale apps, websteder og butikker. Så administrer alle dine sociale kanaler, live chat og e-handelsordrer fra én delt indbakke. 2. Administrer dine e-handelsordrer Se og søg i dit lager, opret eller opdater ordrer, del produktbilleder, se kundeoplysninger - alt sammen uden at forlade din indbakke. 3. Spar tid og ressourcer på support Implementer kodeløse chatbots på få minutter for at spare timer på support, autosvar på almindelige forespørgsler og automatiser samtaler på flere sprog. 4. Samarbejd med dine holdkammerater Få et fuldgyldigt billetværktøj til at tildele automatisk, omfordele medlemmer, oprette standardsvar, tilføje tags og efterlade noter for at støtte kunderne på den delte måde. 5. Tag bedre beslutninger uden selv at prøve = Generer automatiske rapporter om brugere, salg, agenteffektivitet og kundevurderinger for at tage bedre beslutninger for dit team. TLDR: MyAlice bringer alt, hvad en e-handelsvirksomhed har brug for – sociale mediekanaler, live chat, chatbot, butikslager, betalingsgateway, en mobilapp – alt sammen under én platform, så du kan sælge og supportere på farten. Når som helst. Hvor som helst. Integreres med din WooCommerce eller Shopify butik, hjemmeside, mobilapp og populære sociale kanaler som Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram og Line. Tilmeld dig en gratis konto i dag, eller få migreringshjælp for at skifte fra Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.