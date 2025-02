Software til beskyttelse mod e-handelssvig - Mest populære apps - Sint Maarten

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net driver den første full-stack Fraud, AML og KYC platform bygget til digitale virksomheder og fintechs globalt. Den prisvindende, cloud-fødte platform hjælper organisationer i alle størrelser med at udnytte AI-drevet risikointelligens til at opdage svindel, strømline deres kundeonboarding og transaktionsovervågnings-arbejdsgange og udnytte real-time, handlingsvenlig indsigt for at gøre sikrere, smartere og mere rentabel beslutninger. Fraud.net er et stolt medlem af AWS Partner Network. AWS Infrastructure + Fraud.net's Intelligence Layer = En komplet, sky-født svindelstyringsplatform. Fraud.net udnytter over 20 AWS-tjenester til at levere sin platform for risikostyring og indtægtsforøgelse i virksomhedskvalitet. Fraud.net behandler og analyserer milliarder af transaktioner, applikationer og begivenheder månedligt på vegne af finansielle tjenester og digitale handelsvirksomheder verden over. Fraud.nets prisvindende TransactionAI-løsning er tilgængelig på AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Fraud.net har hovedkontor i New York og beskæftiger dedikerede fagfolk med stor erfaring inden for e-handel, finansielle tjenester, datavidenskab og avanceret teknologi. Det blev grundlagt i 2016 af Whitney Anderson og Cathy Ross. De anerkendte behovet for at styrke virksomhedsledere som dem selv med banebrydende værktøjer til forebyggelse af svindel efter at have brugt mere end to årtier på at arbejde med finansielle institutioner og onlineforhandlere. Fraud.net er ofte opført som en hurtigtvoksende og innovativ virksomhed, der opnår anerkendelse fra Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring og flere andre organisationer. Kontakt os i dag for at aftale en gratis konsultation.