E-handelsanalysesoftware sporer onlineforhandleres præstationer. Det hjælper virksomheder med at identificere deres bedst og dårligst ydende produkter, overvåge køber- og forbrugeradfærd og lokalisere problemer, der påvirker virksomheden. E-handelsprofessionelle bruger disse værktøjer til at øge salget og forbedre kundeoplevelsen. Derudover bruger lageransvarlige dem til ordreudførelse, og revisorer bruger dem til at spore omkostninger og rentabilitet. Selvom de fleste e-handelsplatforme tilbyder rapporterings- og analysefunktioner, leveres e-handelsanalysesoftware typisk som en selvstændig løsning. Nogle udbydere af analysesoftware inkluderer e-handelsspecifikke funktioner i deres produkter. Men da generisk analysesoftware ikke altid opfylder de specifikke behov for e-handel, er sådanne produkter ikke inkluderet i denne kategori.