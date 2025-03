E-handelsanalysesoftware - Mest populære apps

Noogata

noogata.com

Noogatas e-handelsplatform for kunstig intelligens giver CPG'er og digitale brands mulighed for strategisk indsigt og konkurrencedygtig intelligens til at overgå konkurrenterne på Amazon. Med en kraftfuld AI-vækstassistent er det nu nemt for e-handelsprofessionelle eller -teams at opdage og udtrække relevant indsigt, handle og måle præstationsvækst på tværs af din digitale hylde. Verdens første AI-assistent til Amazon leverer indsigt, konkurrenceadvarsler og vækstfokuserede anbefalinger i ét enkelt feed. For store teams giver Noogata dig mulighed for at planlægge, strategisere, tildele opgaver og handle på én platform. I dag kan enhver vokse deres Amazon-forretning med kraften fra AI. Ingen gætværk, ingen stress, kun den indsigt, der har en positiv effekt. Frigør kraften ved AI for Amazon-vækst: - Få indsigt og strategier, du kan handle på for at påvirke dit brand positivt - Find konkurrerende brands og overvåg markedsandele for din digitale hylde - Optimer produktindhold for at fremme organisk konvertering og øge synlighed - Udnyt søgning trendmuligheder foran dine konkurrenter - Forstå, hvordan dit produkt kæmper mod relevante konkurrerende produkter - Omvendt udvikling af annonceringsstrategier for at øge ROI og reducere ACoS Opdag, hvordan du kan låse op for salgshypervækst, forbedre den digitale hyldeydelse og vækste din Amazon-forretning med kraften af AI.