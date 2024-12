E-handelsanalysesoftware - Mest populære apps - Norfolk Island

Peel Insights

peelinsights.com

Peel automatiserer dataanalyse for e-handelsbutikker på Shopify og hjælper brands med at få flere af disse afgørende 2. og 3. køb fra deres kunder. Platformen giver en komplet pakke af fastholdelsesfokuserede målinger og rapporter, der er let tilgængelige i et visuelt format for alle interessenter i...