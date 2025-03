App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Drop shipping-software giver online-forhandlere mulighed for at tilbyde produkter til salg uden forudgående køb af lagerbeholdning. I stedet køber forhandlere først varerne, efter at en kunde afgiver og betaler for en ordre. Disse varer sendes derefter direkte fra grossistens lager til kunden. E-handelsvirksomheder, der ønsker at undgå investeringer i store lagerbeholdninger eller lagerplads, kan udnytte dropshipping-software til effektivt at starte eller udvide deres aktiviteter.