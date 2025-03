Drone Analytics Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely gør det muligt for virksomheder og virksomheder at starte, skalere og opretholde deres droneoperationer. Planlæg, udfør og afstem alle dine droneoperationer på én brugervenlig platform. Dette opnår vi gennem vores fleksible platformsteknologi, der imødekommer enhver kombination af operationelle og regulatoriske krav. Vi kan understøtte alle typer operationer fra simple VLOS til komplekse BVLOS operationer som drone-in-a-box, levering og byluftmobilitet. Vi skræddersyer alle datakilder, regler, arbejdsgange, formularer og rapporter til dit specifikke lands lovgivningsmæssige krav for at gøre drift i et eller flere lande til en leg. Desuden muliggør platformen endda offline planlægning og udførelse af missioner for at sikre, at du kan operere hvor som helst i verden når som helst. Udviklet af dannede kommercielle droneoperatører forstår vi de udfordringer, som operatører står over for i marken. Med FlyFreely vil du bruge mindre tid på papirarbejde og mere tid på at flyve.