Drone Analytics Software - Mest populære apps - Sint Maarten

Scopito

scopito.com

Scopito er en cloud-baseret platform til visuel datahåndtering. Det hjælper Utilities og DSP'er med at gemme, analysere og dele billeder fra deres visuelle inspektioner og giver et overblik over deres aktiver og aktivernes tilstand. Scopito er ikke abonnementsbaseret, men kunderne betaler derimod et fast beløb per inspektion gemt på platformen, med mulighed for volumenbaserede rabatter. Scopito leveres komplet med kraftfulde billedanalyseværktøjer og smarte tastaturgenveje for at optimere arbejdsgangen til fejlsøgning og -styring. Der er mulighed for integration til SAP-systemer. Derudover har kunderne mulighed for at outsource analyse til Scopitos team, som udnytter kunstig intelligens-algoritmer og emneeksperter til opgaven og leverer resultater direkte i platformen. Fordi produktet er cloud-baseret, er det nemt at dele inspektioner til gennemgang eller analyse. Yderligere brugere er gratis, og virksomheder kan selv administrere adgangsniveauer samt roller og rettigheder direkte fra platformen. Det er også muligt at være vært for Scopito on-premise. Til leveringer har Scopito en fuldt tilpasselig rapporteringsfunktion, der eksporterer til både PDF og CSV. For virksomheder, der ønsker at personalisere platformen, tilbyder Scopito en white-labeling-løsning. White-label-klienter kan bruge platformen fra en brugerdefineret URL og med et specialiseret design efter eget valg. ______ Scopito startede sin karriere som droneproducent under navnet Danish Drones. Holdets fokus skiftede dog hurtigt, og Danske Droner blev til Heliscope; en Drone Service Provider, der udviklede deres egen billedstyringssoftware. I 2016 blev softwaren det eneste fokus, og Heliscope solgte sin inspektionsforretning for at blive Scopito. I dag serverer Scopito mere end 7000 virksomheder verden over og har hovedkvarter i Danmark og USA.