Udbydere af domæneregistrering - Mest populære apps - Mauritius Mest populære Tilføjet for nylig

Domæneregistreringstjenesteudbydere, også kendt som domæneregistratorer, hjælper virksomheder med at sikre internetdomænenavne. Disse tjenester involverer behandling af domænenavnsregistreringer og reservation af dem i typisk et eller to år. Domæneregistratorer tilbyder ofte en domænesøgningsfunktion, så brugere kan tjekke tilgængeligheden af ​​de ønskede domæner. Disse tjenester er essentielle for organisationer, der ønsker at etablere og vedligeholde et websted eller sikre domænenavne til fremtidig brug. Derudover tilbyder domæneregistratorer domæneoverførselstjenester til at flytte registrerede domæner til nye registratorer. Nogle tilbyder også domæneparkeringstjenester, som giver brugerne mulighed for at være vært for simple websider eller reklameplads, som besøgende på webstedet kan få adgang til. Registratorer af domæner på topniveau og andet niveau er akkrediteret og overvåget af Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en nonprofitorganisation, der er ansvarlig for at administrere domænenavnesystemet. Nogle webstedshostingudbydere inkluderer også domæneregistrering som en del af deres hostingpakker, hvilket tilbyder organisationer en strømlinet måde at administrere deres domæner på.