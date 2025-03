Sensible

Sensible er en udviklerførste platform til at udtrække strukturerede data fra dokumenter, for eksempel virksomhedsformularer i PDF-format. Brug Sensible til at indbygge dokumentautomatiseringsfunktioner i dine vertikale SaaS-produkter. Med Sensible kan du skrive udtræksforespørgsler til ethvert dokument og få nøglefakta tilbage som JSON Sensible er meget konfigurerbar. Du kan udtrække data på få minutter ved at udnytte GPT-4 og andre store sprogmodeller (LLM'er), eller du kan få finkornet kontrol med Sensibles visuelle, layout-baserede regler. Ved at kombinere layout- og LLM-baserede ekstraktionsmetoder understøtter Sensible hele dokumentlandskabet, fra konsekvent oplagte, meget strukturerede virksomhedsformer til frie, variable juridiske kontrakter.