Software til oprettelse af dokumenter - Mest populære apps

AirMason

airmason.com

AirMason er en platform i konstant udvikling, der er designet til at hjælpe HR-teams med at øge effektiviteten, når det kommer til dokumentoprettelse, design, distribution og indsamling af signaturer - alt sammen i realtid. AirMason's hjælper dig med at transformere din eksisterende håndbogsproces til en ren og effektiv enkelt kilde til sandhed, der er tilpasset dit brand og din kultur og giver automatisering for at spare dit team tid.