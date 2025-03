Software til oprettelse af dokumenter - Mest populære apps - Vatikanstaten

GRID

grid.is

GRID er et næste generations regnearksværktøj med et indbygget dokumentlag til datavisualisering, fortælling og præsentation. Ud over vores indbyggede GRID Sheets regnearkseditor, lader GRID dig nemt kombinere flere andre datakilder på ét sted. Importer regnearksfiler, opret forbindelse til regneark i skydrev, eller tilslut databaser fra andre kilder såsom Airtable eller Notion. Med GRID kan du stoppe med at hoppe mellem værktøjer og udføre al din analyse, visualisering og datadeling fra et enkelt produkt. GRID kombinerer kraften fra regneark, præsentationssoftware og teksteditorer på én smuk overflade. Vi bygger et værktøj, der gør dataarbejde nemmere og mere tilgængeligt for alle. GRID foreslår relevante diagramtyper, mens du arbejder, og kan endda hjælpe dig med at finde de rigtige formler til brug med vores fuldt integrerede, GPT-3-drevne formelcopilot. GRID er tallenes fremtid. Tilmeld dig og start GRID gratis på www.grid.is.