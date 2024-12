Mest populære Tilføjet for nylig DMARC software - Mest populære apps - Norge

DMARC-software, som står for Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, er designet til at hjælpe virksomheder med at sikre, at e-mails, der sendes fra deres domæner, er korrekt autentificeret i henhold til to vigtige sikkerhedsstandarder: DomainKeys Identified Mail (DKIM) og Sender Policy Framework ( SPF). Disse værktøjer hjælper med forskellige aspekter af DMARC-protokollen og spiller en afgørende rolle i at forhindre svigagtige aktiviteter såsom e-mail-spoofing og phishing, der kan bringe en organisations medarbejdere eller kunder i fare. IT-afdelinger bruger DMARC-software til at konfigurere og administrere e-mail-konti på tværs af organisationen, herunder virksomhedsomspændende domæner såvel som dem, der er specifikke for afdelinger eller enkeltpersoner. Ved at bestemme DMARC-justering og håndhæve DMARC-godkendelse kan disse værktøjer registrere og blokere mistænkelige e-mails, der forsøger at efterligne legitime meddelelser fra en eller flere af organisationens registrerede webadresser. DMARC-software integreres ofte med sikre e-mail-gateway-løsninger, og nogle værktøjer i kategorien Secure Email Gateway kan indeholde funktioner, der understøtter DMARC-overholdelse. Det bliver mere og mere almindeligt, at anden sikkerhedssoftware inkorporerer DMARC-protokoller som et kritisk element i bredere cybersikkerhedsstrategier. Brugen af ​​DMARC-software bør suppleres med andre styrings-, risiko- og overholdelsesværktøjer for at sikre, at din forretningspraksis stemmer overens med relevante politikker. Tjenesteudbydere for it-overholdelse kan evaluere din virksomheds nuværende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til standarder som DMARC-protokollen. Partnerskab med cybersikkerhedskonsulentudbydere kan yderligere hjælpe dine ledelses- og it-teams med at forstå vigtigheden af ​​DMARC-håndhævelse sammen med andre sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte din organisation og dens kunder mod cybertrusler.